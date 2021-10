Nyhende

Dei nye planane for Rovdefjordsambandet legg føringar for etablering av høgbru frå Saudeholmen over til Storneset og Gurskøya. Det vil legge beslag på ein del av industriområdet til Breivik Eigedomsselskap. Næringsinteressantane i området har protestert på planane om høgbru. No følgjer Sande formannskap opp.