Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen uroa:

– Vi har ikkje flokkimmunitet blant dei unge vaksne!

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen er uroa for vaksinasjonsgraden i gruppa 25–44 år i Herøy og Sande. I Herøy ligg vi åtte prosentpoeng under landsgjennomsnittet for denne gruppa.