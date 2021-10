Nyhende

Både konstituert brannsjef Tore Langvatn og leiar for førebyggande brannvern, John Normann Pettersen, er mellom søkjarane til brannsjefstillinga i Herøy. Den nye brannsjefen skal òg vere leiar for førebyggande i avdeling brann som er organisert under sektor for samfunnsutvikling.