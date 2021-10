Fryktar start på nytt utbrot i Herøy

Nyhende

Som eit ledd i smittesporinga, vert det teke ni nye PCR-testar i dag torsdag.

Det opplyser Herøy kommune på sine heimesider.

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen er uroa for at dette kan vere starten på eit utbrot i Herøy.

- Vi har relativt låg vaksinasjonsdekning i aldersgruppa 25 - 44 år. Dei uvaksinerte er mest utsette for smitte, dei har ein større risiko for å utvikle alvorleg sjukdom, og for å bringe smitten vidare til uvaksinerte barn/unge og dei som har dårlegare vern fordi dei er i behandling som svekkar immunforsvaret, seier han.