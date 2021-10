Fem lokalmuseum på Sunnmøre, inkludert Herøy Gard, konsoliderer:

- Ser det som sjølvsagt at fylket ved politikarane og kulturadministrasjonen vil bidra med hjelp og støtte

Interimsstyret for samling av lokalmusea på Sunnmøre er i gang med å utarbeide rammer og regelverk for ei felles museumsoverbygning for drift, økonomi og personalforvaltning.