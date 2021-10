- Utbrotet er ikkje over

Nyhende

Det skriv Sande kommune i ei pressemelding tysdag.

Kommuneoverlegen melder i dag at vi framleis har smitte i Sandesamfunnet og at utbrotet forrige veke ikkje er over.

- Dette er basert på at fleire har fått positiv hurtigtest før dei kjem til PCR-testing.

Saman med bedrifter som er involverte, utfører Sande legesenter eit omfattande testarbeid for å få kontroll på situasjonen. Det er også nokre tilfelle av smitte elles i samfunnet - utanom bedriftene.

Kommuneoverlegen minner difor om at vi framleis må ha fokus på generelle smittevernsreglar: