Unge og eldre fotballheltar gjer seg klare for River Plate stadion

Nyhende

Laurdag blir det ein stor fotballdag på River Plate i Gursken. Jan Åge Fjørtoft Fotballskule kjem attende til vårt distrikt. Det har vore stor rift om plassane, seier Jan Åge Fjørtoft:

– Eg var veldig klar på at skulen skulle vere gratis. Idretten har generelt eit problem med at aktivitetane har blitt for dyre. Uansett har det vore stor interesse, og den siste veka har vi måtte seie nei til mange, seier Jan Åge til Vestlandsnytt.

Han fortel elles at han er veldig oppteken av at skulen skal sjå og trene den enkelte.

– Difor sette vi ei grense på 48 barn mellom 6 og 12 år. Men eg kan røpe allereie no at neste år skal vi auke kapasiteten.

Fotballdagen vert avslutta med ein kamp mellom Team Gursken og noregsmeistrane til Hødd i 2012.

– Korleis blir det?

– Kongepokalen var ein stor inspirasjon for folk i vårt distrikt. Ikkje minst fordi det var fleire spelarar med lokal tilhøyrsle, og eg er sjølvsagt stolt av at dei alle har vore med på tidlegare utgåver av Jan Åge Fjørtoft Fotballskule, seier Jan Åge.

Med det Jan Åge kunne sjå måndag ettermiddag, er det klart at sju av cupfinaleheltane frå cuptriumfen i 2012, der larsnesingen Andreas Rekdal sette inn det avgjerande straffesparket mot Tromsø, vert å sjå komande laurdag.

– Rykta seier at det har vore stor aktivitet på overgangsmarknaden for at spesielt Team Gursken skal vere best mogleg rusta til kampen?

– Eg hadde håpa på å få med dei lokale heltane på Team Gursken, men storebror Hødd har kravd dei på sitt lag. Så ved hjelp av gode speidarar og lokale agentar har vi jobba knallhardt før transfervindauget stenger på fredag. Vi sikra oss Bergsøy-trenar Frank Sverre Skorpen i helga, der står att berre den medisinske testen. Magnus Myklebust blir ein annan nøkkelspelar for oss, og han er ekspert på medisinske testar, så det skal nok gå bra, seier Jan Åge med glimt i auget.

– Apropos medisinske testar, korleis er di eiga form?

– Eg slit med seinskadar etter Familiens Ære og ein lang fotballkarriere. Veit ikkje heilt om det er ei forklaring eller ei unnskyldning. Men eg er teken ut i troppen. Så då kan alt skje, og eg understrekar alt, ler Jan Åge, som gler seg veldig til den store aktivitetsdagen i Gursken laurdag.