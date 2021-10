Levande bygder med gode oppvekstvilkår

Nyhende

Vi, FAU ved Leikanger, Moltu og Nerlandsøy skular, har lyst til å fremje nokre synspunkt som vi meiner er viktig for Herøy-samfunnet i samband med at det er sett ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på følgjande i herøyskulen:

1. Krinsgrenser

2. Fritt skuleval

3. Foreldremeiningar

Vi tykkjer det er sentralt å få fram at det er mange moment som er viktig å legge vekt på ved oppvekstmiljøet i Herøy, vurdering av skulen i Herøy og skuletilbodet.

Vi meiner at vi har felles interesse i herøysamfunnet med å sikre eit godt lokalsamfunn der folk trivst, med gode oppvekstvilkår som opprettheld og styrkar folketalet. I tillegg til eit sentrum med kvalitetar og sentrumsfunksjonar treng Herøy også levande og attraktive bygder.

Sidan eit av punkta over går på foreldremeiningar, og det i spørjeundersøkinga ikkje var mogleg å kome med opne synspunkt, ønskjer vi å få fram fleire nyansar frå foreldreutvala på underteikna skular.

Vi fryktar at dersom nærskulane forsvinn, vil det gå ut over herøyskulen med tanke på etablering av nye privatskular (t.d. Montessori) eller auking av elevtalet på Møre.

Arbeidsgruppe

Ei arbeidsgruppe som skal sjå på og vurdere herøyskulen, kan vere positivt dersom føremålet er å få ei brei tilnærming til skulen og korleis denne kan verte endå betre. Vi stiller derfor spørsmål om mandat og føremål med denne arbeidsgruppa.

Tap av elevar til privatskule må vere ein faktor i reknestykket: Heller til Møre enn Stokksund Eit overveldande fleirtal av foreldra er negative til samanslåing av skular, og det er heller ikkje så mykje å hente økonomisk på skulesamanslåingar i Herøy.

Er det for å få ein endå betre herøyskule? Burde arbeidsgruppa vore breiare samansett og med eit mandat som er betre kjent i foreldregruppa og kommunen?

Etter vårt syn vil det vere uheldig viss hovudmålet er å sjå på skulestruktur, jfr. spørsmåla i spørjeundersøkinga som vart sendt ut til foreldra i kommunen.

Dette er ein prosess som kan skape usikkerheit, og for dei som skal velje plass å busetje seg på er dette uheldig. Dei vil då vegre seg for å flytte til ei bygd der skule eller barnehage kan verte nedlang.

Levande bygder, skuletilbod og folketalsutvikling

Vi ser at barnetalet går ned i Herøy, og i dei fleste andre kommunar, men viser til at dette har svinga også tidlegare. Vi meiner det er fullt ut pedagogisk forsvarleg å ha skule med dei barnetala som er ved skulane i Herøy i dag og også framover.

Vi trur ikkje svaret på synkande barnetal er å svekke tilbedet i bygdene. Ei satsing på nærskular og barnehagar i bygdene gjer det mogleg med attraktive og levekraftige bygder.

Differensiert tilbod både i bygdesamfunn og bustadtilbod er viktig når folk vurderer å etablere seg og vel å flytte heim. Komplette tilbod både på Moltu, Leikong og Nerlandsøya er viktig for at folk vel å busetje seg der.

I desse bygdene er det fleire som siste åra har busett seg, også personar og familiar som ikkje har tilknytning. Fleire av desse viser til at barnehage-og skule var avgjerande for at dei busette seg i bygdene.

Nærskulen gir grunnlag for at vi har eit aktivt kulturliv med idrettslag, korps og kor, samt ein lokal butikk. Det er ikkje alle som ønskjer å busetje seg i eit sentrum, men ønskjer heller å bu i ei levande bygd med flotte naturområder.

For desse er nærskulen eit viktig og avgjerande moment. Mange legg vekt på at gode og trygge nærmiljø for barna, der alle tilboda er samla i bygda, er viktig for trivsel og utvikling.

Folkehelse

Vi har i dag eit stadig større folkehelseproblem med at folk er for lite i aktivitet. Det å gå og sykle til skulen, og møte frisk og opplagd til ein ny skuledag etter aktivitet i frisk luft har ein stor verdi. Både i eit folkehelseperspektiv, men og i eit læringsperspektiv.

Forsking viser til at elevar som går og syklar til skulen er jamt over meir opplagte og i betre humør. Det at det vert naturleg for borna våre å vere aktive gjennom daglege gjeremål og skape gode vanar ved å gå og sykle til skulen er også særs viktig viss ein tek miljø- og klimautfordringane på alvor.

I barnas transportplan kan vi lese mellom anna: «Et viktig moment i planleggingen av fremtidens transportsystem er barn og unges perspektiv. Dette innebærer å ta hensyn til deres ønsker om, behov for og muligheter til å ha aktive liv, god helse .. .) og «Regjeringen vil legge til rette for at barn i større grad kan gå og sykle til skolen, og at dette skal kunne skje på trygge skoleveger».

Vi meiner at lang skuleveg der ein er avhengig av transport gir oss mindre aktive barn og unge, som mister mange av sine moglegheiter til å vere naturleg aktive utanom organiserte miljø.

Her ønskjer vi at Herøy kommune kan vere ei båtlengd føre også i eit folkehelseperspektiv, ved å legge til rette for trygge skulevegar til nærskulen og hjelpe idrettslag og kulturliv i bygdene til å oppretthalde eit godt tilbod.

Busselskapa legg føringar for skulestart og slutt. I ein skulekvardag der barna er avhengig av buss, fører dette til ein meir hektisk og lenger skuledag. Busselskapa kan også endre tilbodet og innsparingar vil forsterke dette.

Buss kan vere stressande for mange og særskilt for dei minste barna. Vi kjenner til at mange uroar seg for om dei rekk bussen, har med busskort og om dei får sitjeplass. Dei fleste som byggjer no vel å bygge i nærleiken av nærskulen og då med gå/sykkelavstand.

Føresette med barn i småskulen må følgje barnet sitt til busshaldeplass og heile opplegget rundt fører til at mange heller vel å køyre sjølv.

Det å etablere gode vanar med å gå og sykle til nærskulen er med på å redusere bil- og busstransport og slik er vi med på å sikre meir bærekraftig utvikling.

Mange føresette er også bekymra for ungdommane sitt skuletilbod og ei eventuell samanslåing av ungdomsskulane i kommuna. Dersom skulen skulle bli lokalisert i ytre Herøy vil dette medføre opp til to timar med buss kvar dag for dei elevane med lengst skuleveg.

Når skal desse ungdommane rekke å gjere lekser, ete middag, og drive med fritidsaktivitetar, som er viktig både for mental og fysisk helse.

Det er krevjande å vekse opp i dag. Vi skulle gjerne diskutert også andre saker som omhandlar borna sin oppvekst, helse og faglege utvikling.

Er det til dømes for mykje måling og dokumentasjon generelt i skulekvardagen, og eit for stort fokus og ukritisk iverksetting av digitalisering?

Vi meinar det er viktig at lærarar får tillit og tid til å vere lærarar.

Skulen skal også gje danning - ikkje berre fagleg resultat, men skape dugelege menneskje som er trygge på seg sjølv.

Bygdeskulen

Vi meinar at nærskulen gir tryggleik for elevane: Alle kjenner alle, både elevar og vaksne, alle blir sett, elevane møtast på tvers av klasser, i friminutt, dei minste kan lære av dei store, dei store kan passe på dei minste.

Alle kjem frå same nærmiljø og det vert ein samlingsarena for mange aktivitetar også utanom skuledagen der borna får sterke relasjonelle band ved å treffast på ulike arenaer. Skulen er integrert og deltakande i lokalsamfunnet - noko som er meiningsfullt for elevane. Til dømes syng skulekoret på

17.mai feiringa, eller elevane ryddar bygda si for søppel, går på dei næraste fjella, eller i strandsona. Vi kan ikkje finne noko som tilseier at ein fådelt skule ikkje har like god kvalitet som ein fulldelt skule.

Overgang skule- barnehage

• Lokal barnehage gir tryggleik

• Aktiv bruk av flotte nærområde

• Trekkplaster for folk i etableringsfasen

• Integrering, barnehagen er ein viktig stad der tilflyttarar vert kjende, og skaper bulyst

• Høve til å gå/sykle til barnehagen, god folkehelse

Det å ha både barnehage og skule i ei bygd er ein stor fordel, både for busetning, men ikkje minst for borna. Samlokaliseringa av barnehage og skule er ein styrkje for borna.

Vi ser at fleire rapportar konkluderer med at samarbeidet mellom desse to institusjonane er særleg viktig for kvaliteten på vidare skulegang. Her viser vi mellom anna til Fylkesmannen i Rogaland sin sluttrapport på prosjektet Skole + barnehage = sant og kunnskapsdepartementet sin vegleiar: Frå eldst til yngst.

Dei barna som går andre stadar er avhengige av større ressursbruk for å få bygd opp tilsvarande tryggleik og tillit til skulen før skulestart.

Det at barna kjenner både lærarar og andre elevar lenge før skulestart og overgangen går naturleg, lett og trygt. I tillegg viser rapportar at mellomstore barnehagar har den beste kvaliteten og at det sjeldan er ei styrke for barna med for høgt tal bom på eit avgrensa område.

Krinsgrenser og fritt skuleval

Når det gjeld endring av krinsgrenser / flytande krinsgrenser og fritt skuleval trur vi at det kan føre med seg ein del uheldige effektar som ikkje fører til eit godt og stabilt læremiljø. Det kan føre til meir «shopping» p.g.a. kortsiktige moment eller utfordringar.

Elles tenker vi at det kan vere fornuftig å endre nokon av krinsgrensene.

Kan til dømes Djupvika sokne til Leikanger skule i staden for at elevane startar på Møre, då Stokksund vert for langt unna?

Vi ser og for oss at ein burde kunne vere meir fleksibel ovanfor elevar som flyttar adresse innanfor kommuna. Til dømes burde ein elev få fullføre barneskulen viss eleven flyttar. Eventuelt endre krinsgrensene etter ei grundig vurdering og høyringsrunde i slike høve.

Sats på nærskular og levande bygder

Vi meiner det er mykje som er bra med Herøyskulen og vi er for ein god offentleg skule. Vi viser til blant anna strukturert arbeid med leseopp1æringa og inkluderande klasse- og skulemiljø. lkkje minst er vi imponert over innsatsen det siste året med ein krevjande koronasituasjon.

Vi meiner nærskular kan vere viktig for å ta fagfornyinga på alvor der elevane og føresette

• Demokrati og medborgarskap

• Folkehelse og livsmeistring

• Bærekraftig utvikling

Vi oppfordrar Herøy kommune til å ha ein open og reell prosess dersom det vert vurdert å endre skulestrukturen i kommunen. Der det vert høve til å korne med innspel i prosessen.

Vi i Herøy har felles utfordringar og må løyse desse i tett samarbeid og i fellesskap. Vi oppfordrar til at Herøy satsar på nærskular og barnehagar i bygdene.

Slik kan vi i fellesskap skape gode skulemiljø, stabilitet og dermed tillit for dei som vurderer å busetje seg her framover - og slik legge til rette for ei auke i folketal i barne- og ungdomsgruppa. Levande bygder vil også Herøy kommune.