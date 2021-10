Gjenopning med større lokalt ansvar

Nyhende

Det er veldig bra at vi etter vel halvanna år med pandemi endeleg kan ta dette etterlengta steget. Vi går mot meir normale tider på alle område. Ikkje minst er det svært gode nyheiter for kulturlivet, hotella, utelivsnæringa og andre arrangørar som har lege med broten rygg under pandemien.

Opninga inneber samstundes ein kalkulert risiko. Her ligg det ei erkjenning av at langt fleire kan bli smitta av covid-19. Styresmaktene meiner vaksineringa har kome så langt at færre vert alvorleg sjuke av sjukdomen.

Utover hausten og vinteren vil det nok likevel bli nødvendig med ein tredje vaksinedose også mellom dei eldste, som vart vaksinerte for meir enn eit halvt år sidan.

Trass i gjenopninga reiser framleis smitten frå person til person. Det skal vi ikkje gløyme. Det er framleis viktig å hugse vask og generelle smittevernråd.

Ferske tal frå Sande eit tydeleg prov på realitetane. Her er det registrert 16 nye smittetilfelle den siste veka.

Spørsmålet er om helseleiinga i Sande no drøftar om det er på sin plass å innføre lokale tiltak, eller har ein kontroll på situasjonen? Det ville til dømes vere ille om det kom eit utbrot på sjukeheimen, same kva kommune det dreier seg om.

Regjeringa har no overlate det meste av ansvaret for smittehandteringa til kommunane. Difor kviler det i dag eit endå større ansvar på lokale helsemyndigheiter.

Isolert sett er det svært bra at utviklinga har kome så langt at ein kan «opne opp» igjen. Likevel: At det framleis er ein del bekymring ute og går, er ei haldning og kjensle som både er forståeleg og fornuftig.