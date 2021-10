Storstilt Bond-premiere

Nyhende

– Ja, dette har vi venta lenge på. No gleder vi oss over å endeleg få lage litt opplegg kring kinoframsyningane våre igjen – og det med James Bond. Det blir alkoholfrie bobler, dress og kjolar, blå laupar og det som er av Bond-relatert tematikk, forklarar Bakkevoll om den norske premieren av «No time to die» i Fosnavåg.