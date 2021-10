Full siger for Sande og Bringsvor også i lagmannsretten

Nyhende

Finefish, selskapet der Ole Sande er dagleg leiar og Gjermund Bringsvor styreleiar, vann på alle punkt også no. Det syner ein fersk dom frå Frostating lagmannsrett. Resultatet av at anken vert forkasta, er at Per Stave AS må betale Finefish sine sakskostnadar for lagsmannsretten på 368.500 kroner. Dommen er samrøystes.