- Du kan leve lenge og vel med rett behandling

Nyhende

– Det er opp til kvar enkelt å velje når dei vil gå på Heid, men løpet vert arrangert i tidsrommet 3. til 17. oktober.

Det seier Liv Hogrenning som sit i styret for Brystkreftforeininga Søre Sunnmøre.

– I år har vi eit samarbeid om sløyfer med ein ny butikk i Fosnavåg, Sølvi Quiltestudio. Herøy og Sande Quiltelag har teke på seg å knyte sløyfene, legg ho til.

Vi er på Herøy rådhus for å ta ein prat med Liv, Marit-Elin Falkanger (også i styret) og ordførar Bjørn Prytz om lokallaget sin innsats i årets Rosa sløyfe-aksjon. I tillegg til å arrangere eit lokalt løp, som det kostar 300 kroner å delta på, skal dei ha stand ved Coop Mega i Fosnavåg laurdag 2. oktober, der dei sel effektar til inntekt for forsking på brystkreft.

Tidleg oppdaging og skånsam behandling

Kvar oktober kan nordmenn vise sin solidaritet med dei som er ramma av brystkreft, og støtte forsking på denne kreftforma ved å bere rosa sløyfe eller delta på fysiske eller virtuelle Rosa sløyfe-løp rundt om i landet. Løpet, som er ein del av den internasjonale folkerørsla Rosa sløyfe, er arrangert av Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.

Ifylgje oppdaterte tal frå Kreftregisteret, har éin av tre nordmenn fått minst éin kreftdiagnose før fylte 75 år. Brystkreft er den vanlegaste kreftforma blant kvinner.

I 2019 fekk over 3700 norske kvinner brystkreft for første gong. Det er det høgste talet som er registrert i Norge, og dobbelt så mange får brystkreft i dag samanlikna med for 60 år sidan. Kvart år får også om lag 30 norske menn diagnosen.

– Sjølv om ni av ti overlever, trengst der meir forsking. I år set vi søkelys på tidleg oppdaging av brystkreft fordi det reddar liv. Dess tidlegare brystkreft vert oppdaga, dess betre vert prognosen og behandlinga vert meir skånsam, heiter det i ei pressemelding frå brystkreftforeininga.

– Eg har det veldig greitt

Dei fleste som engasjerer seg i brystkreftforeininga har sjølv opplevd å få diagnosen. Det gjeld også dei to damene vi møter på rådhuset denne dagen. Marit-Elin Falkanger fekk diagnosen første gong i 2002 og har fått tilbakefall mange gongar sidan. I mars 2009 vart det dessutan oppdaga at ho hadde fått spreiing til Skjelettet og levra, som auka ytterlegare i september i fjor.

– Eg møter mange i same situasjon som meg. Vi er ei utruleg stor gruppe som har fått metastase (spreiing), og nokre har levd greitt med det i opp mot 15 år. Det viser at med rett behandling, så kan du leve lenge med metastase, men det må forskast meir på, seier ho.

Falkanger har ein diagnose som det dessverre ikkje finst så mange behandlingsmoglegheiter for per i dag.

– Men no har eg gått på ei behandling med cellegift på tablettar i ni månadar, som fungerer veldig godt for meg, så då stolar eg på at det held fram slik, smiler Falkanger, som lever eit aktivt liv med både fjellturar og anna trim i kvardagen.

– Viktig med lokalt engasjement

Ordførar Bjørn Prytz mista sjølv kona si til brystkreft for nokre år sidan, og har såleis ei personleg interesse av å støtte aksjonen utover sitt verv som ordførar.

– Det er ikkje til å legge skjul på at kreftforskinga ikkje hadde kome så langt som ho er komen om det ikkje var for dei mange frivillige lokala og organisasjonane. Det er ingen tvil om at den innsatsen, som mange lokallag legg ned, betyr utruleg mykje for denne saka, seier han.

Lokallaget åleine skal ha fått inn om lag 75.000 kroner til aksjonen i fjor, og då hadde dei ikkje ein gong standar.

Slik melder du deg på

Du kan registrere din deltaking på årets virtuelle Rosa sløyfe-løp på https://joinevent.no/lop/rosa-sloyfe-lopet-2021/.

– Når du melder deg på Rosa sløyfe-løpet, får du ein liten sekk, medalje, startnummer og eit rosa panneband frå Kari Traa som viser at du har støtta ei god sak, seier Hogrenning.

Ein kan sjølvsagt også vere med å støtte aksjonen utan å registrere seg for løpet.