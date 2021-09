No skal dei bygge nyekaiene også

Nyhende

Volda-baserte A. Våge AS gjekk sigrande ut frå anbodskonkurransen som Herøy kommune har ført for utbygging av to nye kaier på Mjølstadneset – austre og midtre kai. Når det kjem til kvalitet og oppdragsforståing var det dei som utmerka seg, samstundes som dei kunne levere til konkurransedyktig pris, forklarar spesialrådgjevar for Herøy kommune, Ane Malene Søvik Nygård. Onsdag denne veka signerte dei kontrakten.