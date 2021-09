Ein hjerneforskar og ein utflytta fosnavågar frå Olympiatoppen var kurshaldarar i Herøy:

Samanlikna pasientbehandling med å ta OL-gull

Fredag samla fysioterapeutar, legar og anna helsepersonell seg til eit tradisjonstungt fagseminar i Fosnavåg for å hauste kunnskap frå hjerneforskar Per Brodal og leiar for talentutvikling ved Olympiatoppen – fosnavågar Erling Strand.