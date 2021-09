Rektoren ved Herøy vidaregåande med presisering til skuleutspel frå Herøy-ordførar:

- Utspel om «flytting av studietilbod» kjem frå politisk hald

Ester Sørdal Klungre, rektor ved Herøy vidaregåande skule, føler for å kome med ei presisering i lys at eit høyringsutspel frå Herøy kommune til Møre og Romsdal sin strategi for vidaregåande opplæring.