Nyhende

Sølvi Helde Mikkelsen har drive «quiltestudio» frå kjellaren sin på Nautøya sidan 2011 – med kundar frå heile landet. Dei siste fem-seks åra har ho også selt quiltestoff, i fjor frå eigen butikk i Myrvåg. No har ho derimot bestemt seg for å flytte både butikk og quiltestudioet under eitt og same tak i Fosnavåg. Med det pustar ho liv i dei gamle lokala der Fest og Fritid før heldt til.