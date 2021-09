Nyhende

Herøy kommune har varsla Haddal-entreprenør Atle Myrene om at dei vurderer å gi han eit overtredingsgebyr for å ha starta opp grunnarbeid på ei tomt i Dragsundråsa før kommunen hadde gitt igangsettingsløyve. Gebyr for slike lovbrot kan vere på inntil 10.000 kroner.