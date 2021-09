Køane for nordmenn som ventar på nye organ har aldri vore lengre:

Anita måtte vente halvanna år: - Som natt og dag å få ny nyre

– Eg fekk beskjed om å pakke kofferten. Han skulle stå klar, slik at vi kunne reise med det same telefonen ringde, men då det endeleg var min tur, så hadde eg pakka for feil årstid.