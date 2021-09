Nyhende

Folk som bur i området meiner kommunen bør vurdere å regulere inn ei ny rekkje med bustadtomter i øvre Bergslia.

Interessa for å bu i området er stor, og i oppmodinga til kommunen blir det vist til at det er kamp om kvart hus som blir lagt ut for sal.

Eit ferskt døme er det 45 år gamle bustadhuset som blei selt for 5,3 millionar, eller nesten ein million over takst.