Sildefangsting på Gurskefjorden

Nyhende

Viser til artikkelen i Vestlandsnytt om min anmeldelse av ein notbåt fredag 10. september. Her var nokre kommentarar som eg IKKJE vil skal stå ukommentert.

Den eine galdt at eg brukar «store» tal for å skræme folk i forhold til fangsta sild. Her var innmeldt 47 tonn sild.....

Når ein då gjer om til liter så blir det 47000 liter sild. Seier vi det går i alle fall sju sildar på literen (25 cm minstemål) så blir reknestykket slik: 47000 liter sild x 7 stk sild: 329 000 stk sild

Når det gjeld den andre notbåten som var her og kasta så fangsta han frå 2017 til 2020 som følger: Båten lasta 12 tonn og hadde 8 fangstar i 2017, 4 fangstar i 2018, ingen i 2019 og ein fangst i 2020.

Då vert antal sild som følger; 13 fangstar x 12000 kg = 156 000 kg. Antall sild; 156000 l x 7 silda pr liter = 1.092.000 stk sild. Er det nokon som ikkje ser den klare tendensen til nedgangen for silda?

Pr dags dato er de teke ut frå 2017 = 329 000 sild + 1.092.000 = 1.421.000 stk sild på den særeigne sildestammen Gurskesilda. Dette er tala sin klare tale.

Etter mitt syn er dette eit IKKJE berekraftig uttak av ein særeigen sildestamme, her inne på fjorden, men blir heilt forkasteleg. Difor vil eg det skal vere opp til politiet sine juristar å ta ei vurdering i forhold til det eg hevdar i anmeldelsen.

Så var her ein som hevda eg er heilt historielause når de gjeld silda her på fjorden. Sidan han veit so mykje bad eg han legge fram utfyllande informasjon. Den har eg ikkje sett noko av.

Mine opplysningar om silda har eg mellom anna frå fire sannheitsvitne. To av dei har drive sildefangsting sidan 1950. Den tredje har vore med på dette i allefall i 50 år. og den fjerde det same. Så at her er DEFINITIVT mykje viten om den særegne silda i Gurskefjorden treng ingen tvile på.

Her er sannheita: Den særeigne silda her inne står under kaiene og dokka på Myklebust verft. Den vandrar innafrå og utover Kjeldsvika, Wik, Myralandet, Lillebø, Gjerde og på kryss av fjorden til Sandvika.

Gytinga trur vi går føre seg over eit «litt» større område, mest truleg Myralandet, Lillebø, Gjerde og kanskje Sandvika. Så vandrar ho inn igjen langs Dueneset, Knottalandet og inn igjen til Myklebust verft. Silda døyr her inne på fjorden, og fær ikkje her ifrå. Silda er stadbunden her i Gurskefjorden og gyt i slutten av september/oktober.

Når det gjeld den norsk vårgytande silda (NVG) så er det som følgjer:

NVG-silda kjem her i februar og gyt fram til april.Etter det dreg ho her ifrå og kjem ikkje attende igjen før neste februar. Etter mai finst det ikkje NVG-sild i Gurskefjorden.

Mykje av aktiviteten til silda vert utelukkande styrt av månefasar, samt lysforhold og mørke.

Dette er den sanne historia om silda. Det vert ei «runde» med diverse instansar som ska svare på diverse spørsmål.

Eg vil gjere det heilt klart at det no vil verte utført ei grundig undersøking av silda frå no og i eit år framover. Undersøkinga skal gjerast av ein røynd og svært erfaren sildefiskar med sildeerfaring frå 1950. Dette vert ei grundig undersøking som vil halde fram vidare også.

Eg kjem til å informere etter kvart, så her vert det garantert eit framhald.