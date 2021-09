Gruppeleiarane i Herøy og Sande Frp er strålande fornøgde:

– Ei god stemme i Oslo

Frp blei det desidert største partiet i både Herøy og Sande under stortingsvalet måndag. Dei lokale gruppeleiarane er ikkje overraska over oppslutnaden, men er like fullt storfornøgde med resultatet.