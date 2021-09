Kommunestyret i Herøy snur i kaisaka på Mjølstadneset:

Oppfinansierer og vil deretter fri til næringslivet

Herøy kommunestyre vedtok onsdag kveld at kommunen skal oppfinansiere austre og midtre kai på Mjølstadneset. Dei vil i tillegg vurdere moglegheita for at kaier på Mjølstadneset skal driftast, byggast og eigast som eit offentleg-privat samarbeid (OPS).