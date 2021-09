Takka av for lang og solid presteteneste

Nyhende

Innsendt: Koronapandemien har hindra kyrkjelydane i å få takke han av på høveleg vis. Søndag 12.september vart det endeleg høve til festgudsteneste med full kyrkje og stor kyrkjekaffi etterpå.

Liturgar på festgudstenesta var Bjørn Leinebø og fung. sokneprest Solfrid Leinebø Seljås. Prost for Søre Sunnmøre prosti, Ingeborg Matre, tok også del i gudstenesta, og lyste velsigninga til slutt. Ho bar fram ein takk til Bjørn Leinebø på vegne av prostiet og Møre-biskop Ingeborg Midttømme. Rune Paulsen på trompet og kornett saman med kantor Dag Johan Flattun på orgel gjorde dagen til ein skikkeleg fest med nydeleg musikk!

Under nattverden fekk den store forsamlinga mellom anna lytte til Nils Larsens: Hymne (Fadervår). Kyrkjekoret stilte med mange forsongarar som løfta allsongen på salmane og liturgien. Forbøna vart leia av diakon Ragnhild Danbolt Øygard saman med Martin Endresen og Monica Sætre på vegne av sokna.

Bjørn og Johanne Leinebø hadde ei tankevekkande dialogpreike over preiketeksta frå Matteus evangelium kapittel 5, vers 10-12. Dei sa mellom anna at «vi er heldig i Norge for her er det trusfridom. I mange land i verda er det mange som blir fengsla for trua si. I Norge kan vi fritt samlast til gudsteneste, og det må vi vere takksame for. Det er viktig å møtast i kyrkje- og forsamlingshus og halde ryktet om Gud og Jesus levande for nye generasjonar».

Det siste vart veldig konkret, fordi 3 born vart borne til dåpen i denne gudstenesta. Etter at vi hadde sunge dåpssalmen fekk alle borna som ville det kome fram for å opne ei skattekiste som sto framfor altaret, og så gjekk borna vidare til eige barneprogram på søndagsskulen i tilstøytande rom medan gudstenesta fortsatte i kyrkjerommet.

Om du ikkje hadde høve til å vere i kyrkja på søndag for å takke av Bjørn, så kan du søke opp gudstenesta på facebook «Herøy kyrkje» og på kyrkjas heimeside. Gudstenesta vert liggande der ei tid framover.

Etter gudstenesta var det stor kyrkjekaffi med kaker der den avtroppande soknepresten Bjørn Leinebø fekk velfortent takk og heider frå mange, både privatpersonar og på vegne av dei tre sokneråda og Frikyrkja. Mange i Herøy takkar Bjørn for lyttande øyre og gode ord både i sorg og i glede, og ynskjer han ei god pensjonisttid.