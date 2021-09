Nyhende

Det kom fram av ei pressemelding frå Olav Remøy og Kristin Remøy måndag. Fosnavaag Holding AS vart etablert i 2006, då eigarandelen etter Kjell O. Remøy vart fisjonert ut av remøy Group AS med selskapa Remøy Havfiske AS og Remvakt AS. Då vart driftsselskapet Fosnavaag Shipping AS etablert.