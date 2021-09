Ny gåve-vri til 15-åringar frå Sparebanken Møre:

Banksjef for éin dag

Sparebanken Møre har alltid hatt tradisjon for å gi gåve til årets 15-åringar rundt konfirmasjonstida. I år let dei alle sine kundar fødde i 2006 bli «banksjef» for éin dag. Ungdommane skal få dele ut samfunnsutbytte frå banken og kan velje mellom tre veldedige organisasjonar.