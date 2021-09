Nyhende

Møre og Romsdal eldreråd har valt Kari Ristesund inn i ei gruppe på tre som skal utarbeide innspel til arbeidet med bestillings- transport som erstatning for ordinær busstransport. Dei to andre er Mellvin Steinsvoll og Anne Lise Hessen Følsvik. Bestillingstransport skal mellom anna innehalde tilbringartransport, service- og senior- transport, og ulike transporttilbod for unge.