Vil ha opne dører på Runde

Nyhende

Om ikkje det hadde blitt endra i tolvte time ville Rundesymposiet ha gått for stengde dører utan presse eller andre til stades. At Havforskingsinstituttet etter kritikk valde å halde dørene opne, endrar etter fylkesutvalet sitt syn ikkje dei prinsipielle sidene ved saka som blei teken opp til drøfting i fylkesutvalet no på måndag.