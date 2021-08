Vedtok utviding av industriområde ved Mowi

Nyhende

Mowi Market Norway har nyleg fått reservert eit nytt tomteareal på Eggesbønes, der dei planlegg eit nytt fabrikkanlegg. Ein føresetnad for etablering er likevel at kommunen startar eit arbeid med utfylling av tomta med omsyn til framdriftsplanen til Mowi. Prosjektet er no klart for utlysing på anbod. Dersom kommunen skal halde den tidsplanen som er skissert for etablering av fabrikkanlegg, må anleggsarbeidet gjennomførast haust/vinter 2021/2022 og