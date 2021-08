Maritimt avhengig region går til val

Nyhende

At vårt distrikt er avhengig av dei maritime næringane er godt kjent. Ein fersk rapport utarbeidd av Menon stadfestar dette. Ytre Søre Sunnmøre er landets mest maritime region. Sande er landets mest maritime kommune, følgt av fleire lokale kommunar. Og då er faktisk ikkje fiskeriet medrekna. Hadde den delen vore med, ville nok Herøy vore heilt i toppsjiktet.

– No er det dokumentert. Å ha samla så mykje kompetanse på eit lite område er ein styrke. Det skaper eit miljø prega av innovasjon og utvikling. Samtidig gjer det regionen meir sårbar for at svingingar i ein sektor påverkar mykje i lokalsamfunnet, kommenterte dagleg leiar Arnfinn Ingjerd då Menon-rapporten vart presentert i Dragsund.

Ingjerd er inne på noko vesentleg. Det å hegne om, og kjempe for rammevilkåra i dei maritime næringane, er enormt viktig for vår region. Litt sett på spissen, men ikkje langt frå sanninga, er livsgrunnlaget her på Ytre Søre Sunnmøre basert på dei marine og maritime næringane.

Krisene både i offshore- og verftsnæringa har synt kor sårbare vi er. Sakte, men sikkert har likevel pilane teke til å peike i rett retning, etter omstillingar i offshore, og det same når det gjeld verfta. Men det er ei seig skute å snu, og vi treng all den merksemda som trengst frå regjeringskorridorar og departement. Havbruk og tilhøyrande knoppskytingar har synt seg gull verde for vårt distrikt. Som døme kan vi nemne oppdraga MMC First Process, Myklebust Verft og Larsnes Mek. har skaffa seg i denne næringa, pluss ein underskog av leverandørar.

Føringar for valet skal ein vakte seg for å legge. Likevel: For ein veljar på Ytre Søre Sunnmøre vil det vere nærliggande å vurdere korleis dei politiske partia vil legge til rette for det maritime klusteret vi er så avhengig av.