Familien til Hallgeir var dei siste som reiste frå Skorpa. Det vart for tungvint å bu der.

Det var ikkje lett å få lærarar til denne utposten ytst mot storhavet. Petra Skorpen, som vaks opp på Skorpa og gjekk på skule der i 1940-åra, fortalde at i løpet av dei sju åra i folkeskulen hadde ho elleve lærarar, og at få av dei hadde lærarutdanning. – Ei jente kom ein haustdag frå Nordmøre og skulle prøve seg. Ho brukte å ringe heim kvar ettermiddag, for ho lengta så fælt. Etter fem dagar reiste ho frå Skorpa, og kom ikkje att, fortalde Petra.