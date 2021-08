Havlandet og utviklingsavdelinga i Sande kommune arrangørar:

– Håper listetoppane fekk mange nyttige innspel

Saman med dei andre næringsforeininga på Søre Sunnmøre er Havlandet AS og utviklingsavdelinga i Sande kommune med på å arrangere bedriftsrunde for lokale politikarar i samband med valet. – Vi håper dei fekk mange nyttige innspel frå dei lokale bedriftene inn mot neste stortingsperiode, seier Merethe Hjertø Flusund, dagleg leiar i Havlandet AS.