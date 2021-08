Smitte i skuleklasse på YHU - ein elev testa positivt

Nyhende

Ved smittesporinga i Sirlihaugen barnehage fredag kveld testa alle barn og tilsette negativt. Ved Ytre Herøy ungdomsskule (YHU) testa ein av elevane i klasse 8A positivt for covid-19. Eleven er i samråd med føresette sett i isolasjon. Som følgje av at undervisninga på dette klassetrinnet går på tvers av klassen, vert det i morgon gjennomført utvida smittesporingstesting av heile 8. trinnet ved YHU. Elevar og føresette vert informert direkte frå skulen i kveld.

– Vi er heldigvis kjend med smittevegane, seier kommuneoverlegen. Eg er særs glad for at både elevar og føresette saman med skulen sitt personale samarbeider så godt med det formål å avgrense smitten best mogleg, seier kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen.

– Det er likevel grunn til vere merksam på situasjonen i dagane framover. Eg oppmodar nok ein gong alle til å halde avstandsreglane, ha god handhygiene, og halde seg borte frå skule eller arbeid og ta ein test dersom du har det minste teikn til luftvegsinfeksjon, legg kommuneoverlege Aasen til. Han nyttar samstundes høvet til å slå eit slag for vaksinasjon.

– Vi har no godt med vaksinar, og eg vil oppmode alle over 16 år som ikkje har teke sin første dose enno til å nytte høvet og bestille seg time for vaksinasjon no. Denne oppmodinga går særskild til aldersgruppa mellom 25–39 år som ligg litt bak både dei eldre og yngre aldersgruppene når det gjeld vaksinering.