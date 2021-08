Ferdig med detaljreguleringa på Mjølstadneset

Nyhende

Reguleringsplanen, som omfattar areal på både land og sjø, opnar for meir næringsareal på Mjølstadneset og etablering av ny kai vest for den dagens vestlegaste kai. Det kan etablerast steinfylling for å utvide næringsområde og dette må prosjekterast, samstundes som det må gjerast stabilitetsanalyse og setningsvurdering av geoteknikar før arbeidet vert sett i gang. Planen har blitt utvikla i samråd med aktørane på Mjølstadneset.