Kan ha modulbygg-løysing klar innanfor fristen

Nyhende

Før sommaren gjorde politikarane i Herøy eit vedtak om å dispensere for vidare skuledrift på Bergsøy skule ut 2021, og at andre undervisningslokalitetar skulle vere etablerte innan då. Etter vedtak og kommuneoverlegen si avgjersle om å stenge skulebygget har eigedomsavdelinga jobba på spreng med å finne ei modulbyggløysing. Komunalsjef oppvekst i Herøy kommune, Sølvi Lillebø Remøy, kunne i kommunestyret tysdag oplyse at ein no har fått inn fem tilbod i anbodskonkurransen som er lyst ut.