Bergsøy med siger i opningskampen

Onsdag 25. august byrja Bergsøy sitt damelag sesongen i 4. divisjon for kvinner. Det enda med 2-1-siger over Åheim/Selje. Kamilia Leikanger scora sesongens første mål for Bergsøy like etter pause. Og etter at Martine Refsnes Nøstdal utlikna for Åheim/Selje, fastsette Ida Kvalsvik Vestnes sluttresultatet til 2-1 i det 73. speleminuttet.