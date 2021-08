Kommunestyret i Herøy avlyser pågåande anbodskonkurranse for to kaier på Mjølstaneset:

Vil finansiere berre éi kai i fyrste omgang

Ein kostnadsauke på 17,5 millionar gjorde at fleirtalet i Herøy kommunestyre (21 mot 12) bestemte seg for å avlyse den pågåande anbodskonkurransen for bygging av to nye kaier på Mjølstadneset. I fyrste omgang tek politikarane seg råd til berre den skisserte kaia ved Egersund Herøy.