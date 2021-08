Ny person smitta i Herøy

Nyhende

Smitten kjem mest sannsynleg frå Ålesundsområdet der det akkurat no er aukande smitte. Vidare sporing vil kunne avklare dette noko betre. Personen er sett i isolasjon, og 7 nærkontaktar er sett i karantene. Det vert gjennomført testing etter vanleg prosedyre komande dagar, opplyser kommuneoverlegen. Den vidare testinga og smittsporinga vil avklare om ein klarar å avgrense dette utbrotet til dei aktuelle nærkontaktane.

– Ålesund kommune har no innført nye og strengare lokale reglar som eg ber publikum om å sette seg godt inn i og følgje nøye dersom ein skal opphalde seg i den regionen, oppmodar kommuneoverlegen. Det gjeld avstand, færrast mogleg personar samla i det offentlege rom, og bruk av munnbind og god handhygiene. Det er delta-varianten som er meir smittsam enn tidlegare variantar, som spreier seg i dette området.

Ørsta-spelar smitta

Smittesporingseininga i Ørsta melder elles i ettermiddag at ein av spelarane på Ørsta Il sitt juniorlag som spelte kamp mot Bergsøy IL sitt lag måndag 23.08, seinare har avgitt positiv test for covid -19. I staden for karantene gjennomfører Herøy kommune no «test for karantene» med antigen-hurtigtest av Bergsøyspelarane torsdag og komande måndag. Dersom testen er negativ, kan spelarane gå på skule/arbeid fram til neste test måndag 30.08. I denne perioden skal talet på kontaktar reduserast, og gode smittevernreglar følgjast.

– Det er lite smitte knytt til deltaking i fotballkampar og trening slik at både trening og eventuelle kampar kan gjennomførast med gode smitteverntiltak i denne perioden. Det er likevel viktig at alle som kjenner det minste teikn til symptom held seg unna andre personar fram til ein ny test avklarer situasjonen. Samstundes må ein unngå samlingar av fleire personar tett på over tid, seier kommuneoverlegen.

– Dersom nokon av dei som er omfatta av dette testregimet har time for vaksinasjon måndag 30.08 kan dei ta vaksinen dersom testen same dag er negativ, opplyser kommuneoverlegen til slutt.