Nyhende

Statsforvaltaren har gitt grønt lys for ti nye år med hjortejakt innafor dyrelivfredingsområdet på Runde. Gjeldande dispensasjonsvedtak, som gjekk ut i fjor, var grunngive med at auken i hjortebestanden gjer jakt til eit naudsynt forvaltingstiltak. Statsforvaltaren viser til at hjortejakt i tidsromet september-desember ikkje vil forsyrre fuglane på øya.