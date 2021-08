Havila Shipping forbetrar driftsresultatet

Nyhende

Havila Shipping fekk eit driftsresultat før avskrivingar på 53,7 millionar kroner i andre kvartal 2021, mot 40,6 millionar kroner i same periode året før, kjem det fram av selskapet sin kvartalsrapport onsdag. Her skriv elles selskapet at konsernets PSV-fartøy oppnådde betre rater og utnytting i andre kvartal. Eitt PSV-fartøy blei tatt ut av opplag og var på kontrakt frå mai 2021. Konsernets subsea-fartøy bidrog også til betre inntening i andre kvartal. Eitt av konsernets subsea-fartøy gjekk på ein 3 månadars kontrakt i midten av april 2021, som seinare er forlenga fram til februar 2022.