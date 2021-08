Fleire nye fastlegar til Herøy

Nyhende

Herøy kommune fyller opp ledige fastlegelister og melder til fastlegeregisteret at Ida Beate Kvalsvik får overført 580 pasientar frå to vakante lister. Ho skal ha eit listetak på 600. Vidare skal Jørn Kippersund også ha overført 580 pasientar frå ei anna vakant liste. Når resterande pasientar er overførte til Ida Beate Kvalsvik sin heimel skal det ikkje vere pasientar på denne vakante lista, skriv avdelingsleiar Runa Bakke til Helfo. Både Kvalsvik og Kipersund startar i praksis 6. september. Vidare er det oppretta fastlegeavtale ved Myrvåg legesenter for Torstein Bjørndal. Bjørndal har eit listetak på 800.