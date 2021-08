Mykje dyrare enn venta - råvareprisane til himmels

Nyhende

Om under eit år frå no skal dei tre kaiene på Mjølstaneset vere samanbygde til ei lang kai som vil strekke seg frå Egersund Herøy og til kaia framfor den nye næringsparken i vest. Det er i alle fall siktemålet når kommunedirektøren no går til formannskapet og ber om meir pengar til kaibygginga.