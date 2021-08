Nyhende

Hundrevis av småstein i nyansar av grått og brunt vert avslørt for arkeolog Leif Inge Åstveit i det han spyler vekk den mørke, organiske jorda oppi sollekassa. Men der, midt mellom alt det ordinære, ligg ein steinbit som ikkje liknar på dei andre; avlang, firkanta og glattslipen av ein person som levde for så lenge sidan at det er vanskeleg å førestille seg.