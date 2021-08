Nyhende

- Eg registrerer at skipper Anders Remøy på notbåten «Aria M» hevdar at han og andre lysfiskarar følgjer lova til punkt og prikke. Nei, dei gjer ikkje det, og difor politimelder eg dei for andre gong, varslar Kvangarsnes, som har rapportert at lysfiskebåtane nesten kjem inn til naustdørene hans.