Nyhende

Jeanette Marie Kvalsvik Hansen og Pascal Bolwjin har søkt om bruksløyve for naustet til Storholmen As med tanke på matservering og utleige til selskapslokale. Dei to ønskjer å utvikle reiselivet og turismen på holmen ved Kvamsøya. Planen er at også uteområdet og brygga skal nyttast til servering. Fram til sommaren 2023 søkjer dei om dispensasjon frå kravet om toalett med universell utforming.