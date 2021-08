Har tatt eliteserienivået

Nyhende

- Jeg følte nesten ikke at jeg kunne si nei da den sportslige ledelsen kontaktet meg i fjor vår og lurte på om jeg kunne tenke meg å flytte til Trondheim for å bli en del av Kolstad-miljøet. Jeg spilte da 2. divisjonshåndball i Bergsøy, og jeg må si at det var litt overraskende at jeg skule få forespørsel fra en av de aller beste håndballklubbene i landet, sier Emil Andreas, som er en rask og teknisk god kantspiller. Målfarlig er også mørkluggen som scoret flere mål i det som var hans første sesong på det øverste nivået i norsk herrehåndball.