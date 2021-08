Nyhende

Det er full fart i livet til den nye trenaren for Bergsøy sine handballherrar. For berre nokre månadar sidan leia Làrus Gunnarson islandske Kria til opprykk frå 1. divisjon heime på sagaøya. Men medan dei tidlegare elevane no førebur seg på eliteseriespel, har Làrus (27), saman med sambuaren (24) og sonen deira på to og eit halvt år, no bytta ut Island med Norge og Fosnavåg.