– Han tek «rått og rote», og tener pengar på det

For halvanna veke sidan fekk fotoarkivar og fotografmeister ved FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal, Ragnar H. Albertsen, fylgjande e-postmelding i innboksen sin:

«Hei, fleire med meg reagerer på en aktør som daglig oversvømmer norske bildefora på Facebook med «bilderedigering» og påfølgende salg av gamle bilder. Som regel bare lysning, med egen logo på – eventuelt en kjapp, fargelegging med app. Hovedproblemet er imidlertid kanskje at han støvsuger bla Marcus, Normann, Fylkesarkivet M&R osv. etter bilder, for videresalg. Er dette avklart med dere? https://www.facebook.com/ArkivFOTO.net».

Informasjonen i e-posten var allereie godt kjend for Albertsen. Faktisk har den nemnde aktøren skapt problem heilt sidan 2015. Den gong skal vedkomande ha «tappa» Fylkesfotoarkivet sin database for 100.000 bilde utan løyve, mellom dei 7–8000 bilde frå Storegjerde-arkivet til Sande sogelag. Desse har han lagt ut si eiga heimeside, www.arkivfoto.net.

– Databasen var ikkje godt nok sikra, så vedkomande, som er ein datakyndig person, gjekk inn i systemet gjennom ei «open bakdør» og lasta ned høgoppløyselege bilde frå Storegjerde-arkivet som Sande sogelag har jobba i mange år for å samle og digitalisere, fortel Albertsen.

Laga eigen database

Dermed vart databasen stengd ned ei stund, og etter at ho vart opna igjen, vart det berre lagt ut lågoppløyselege bilde, mellom anna med tanke på å avgrense uautorisert bruk.

Men det stoppa ikkje datamannen frå Herøy.

– Han bruker ein automatisk robot som skummar databasen og genererer nytt datastoff. Etter kvart tok han også ned dei store arkiva som Ålesund museum eig, men som vi har digitalisert på dugnad. Arkiva til Sponland, Simmones og Moa åleine utgjer om lag 100.000 bilde på nett. Dei tok han ikkje via «bakdøra», men via ein skjerm. Vi veit ikkje korleis han gjer det, seier Albertsen.

Heilt nyleg har mannen dessutan registrert webdomenet storegjerdearkivet.no, som omdirigerer brukaren til arkivfoto.net.

Møtte inga forståing

Det vart sjølvsagt ein reaksjon, både frå Albertsen og Sogelaget, etter at dei første bilda vart lasta ned og nytta kommersielt i 2015. Men ifylgje fotoarkivaren, uttrykte personen inga forståing for situasjonen. Han viste mellom anna til at det stod «ingen klausul» under bilda.

– Det som smerter er at dei frivillige, med mellom andre Stranda og Sande sogelag, sin årelange innsats for å berge til dømes Storegjerde-arkivet vert mjølka av ein datamann som no, i tillegg til å snevre inn tilgangen til bilda, opnar for dei som vil betale, seier Albertsen, og held fram:

– Arkivfoto.net har ein stor brukarskare som trur han har bygd opp bildebasen sjølv. Gjennom eit brukargrensesnitt som er meir publikumsvennleg enn vårt, treff han sitt publikum, spesielt i Herøy.

Mannen bak arkivfoto.net har sett sin eigen logo på dei bilda han har restaurert og fargelagt. Formålet er å lokke publikum til å bestille tenestene han tilbyr, som mellom anna går på digitalisering, restaurering og fargelegging av gamle bilde.

Sogelaget har gitt opp

Sande sogelag er svært skuffa over det som har skjedd, men det har vore ein hard kamp som dei meir eller mindre har gitt opp.

– Vi synest det er trasig at folk kan gjere slikt. Vi har ikkje greidd å kome nokon veg med saka og har meir eller mindre gitt ho opp, seier Arthur Vestnes i sogelaget.

Vi treff han og seks andre representantar frå Sande sogelag i «Gamlebanken» på Larsnes. Det er her, i kjellaren, mykje av arbeidet med å skanne dei mange Storegjerde-bilda har gått føre seg opp gjennom åra.

– Eg trur det er 40 år sidan vi fekk overta samlinga frå Olaf Storegjerde sine etterkomarar, og heile den tida har vi heldt på med å få identifisert dei som er avbilda, registrere fotografia og lagre dei. Eg synest det er viktig, og arbeidet held framleis fram, seier Aslak Storegjerde.

Han kjende Olaf Storegjerde personleg (budde endåtil på nabogarden til fotografen) og har vore ein viktig bidragsytar i det store innsamlingsarbeidet.

– Vi føler at det Arkivfoto.net har gjort er eit overtramp. Slik eg ser det, vert det ikkje stilt urimelege krav for å få løyve til å publisere bilda, seier Aslak Storegjerde.

– Kunne ha spurt

Leiar for arbeidsgruppa for Storegjerdesamlinga, Marte Storegjerde, seier at sogelaget ikkje har noko imot at folk bruker og deler dei historiske bilda Faktisk er det noko dei ønsker.

– Men vi ønsker å bli spurde i forkant, så vi får vite kva dei vert brukte til, seier ho.

Noko anna ho synest er uheldig er at informasjonen folk gjerne kjem med til bilde som Arkivfoto.net deler på Facebook aldri når det verkelege Storegjerde-arkivet.

– Han legg ut bilde, og så kjem publikum med opplysingar. Desse kjem ikkje inn i vår database, så viss ingen fylgjer med, går dei tapte. Vi i Sande sogelag vil gjerne få tak i opplysingar om bilda, forklarer ho.

På Storegjerdesamlinga.no kan publikum enkelt sende inn informasjon om dei ulike bilda.

Kva med opphavsretten?

Ein av grunnane til at saka har vore så vanskeleg er at dei fleste av Storegjerde sine bilde har «falt i det fri», som vil seie at «du kan kopiere, endre spreie, vise og framføre dette verket, sjølv for kommersielle formål, utan å spørje om løyve».

Fotografiske bilde har, ifølgje Åndsverklova, ei vernetid på 50 år etter at bildet er teke dersom fotografen har vore død i minst 15 år.

Fotografiske verk er på si side verna i 75 år etter opphavspersonen sin død. Kvar skiljet mellom fotografiske bilde og fotografiske verk går er i mange høve vanskeleg å seie, men i dette høvet viser det seg å ikkje spele nokon rolle. Å bryte seg inn i ein database – eller på annan måte hente ut innhaldet og bruke det – kan uansett vere ulovleg, ifylgje åndsverklova.

Ulovleg å «rappe» databasar

Fordi det er tillate å fritt nytte bilde som har «falt i det fri» etter bestemmingane i åndsverklova, skulle ein i utgangspunktet tru at Arkivfoto.net ikkje har gjort noko gale. Men kva med arbeidet som er lagt ned i å samle alt materialet? Ein ting er å nytte «enkeltbilde» eitt for eitt – men å laste ned heile samlingar, inkludert opplysningar om kvart einskilde bilde og bruke til kommersielle formål? Vi kontakta kulturdepartementet og spurde om ein database i seg sjølv kan bli rekna som eit åndsverk. Vi fekk raskt svar, rett nok på generelt grunnlag:

«Hvis en database har vern etter åndsverkloven, og databasevernet ikke har løpt ut, vil det være ulovlig å gjøre uttrekk av hele eller vesentlige deler av databasens innhold. Dette gjelder uavhengig av om den opphavsrettslige vernetiden har løpt ut for enkelte av delene av databasen, eller om enkelte deler har vært uten opphavsrettslig vern i utgangspunktet»

Om ein database har slikt vern, avheng av to ting:

1) Det er gjort ei vesentleg investering i opprettinga av databasen.

Vesentlegheitskriteriumet kan vere knytt opp mot finansielle, menneskelege eller tekniske ressursar som er nytta ved etableringa av den aktuelle samanstillinga, det vil seie ved innsamlinga, struktureringa eller verifiseringa av innhaldet i den.

2) Det er gått under 15 år sidan utløpet av det året databasen vart framstilt. Dersom databasen i løpet av dette tidsrommet vert offentleggjort, varer vernet i 15 år etter utløpet av det året databasen første gong vart offentleggjort.

Meiner han er uskuldig

I ein e-post til Vestlandsnytt kjem mannen bak Arkivfoto.net med fylgjande kommentar til saka:

– Storegjerde-arkivet var i 2015 tilgjengeleg for alle å laste ned, og bilda var då merkte med «ingen klausul». Dette vitnar om grov inkompetanse frå ende til annan frå Ragnar Albertsen og Co. Eg har aldri «hacka» nokon database og har ikkje brukt nokon bakveg. Eg endra kun «kvalitet2» til «kvalitet4» i adressefeltet oppe i nettlesaren og lagra bilda på vanleg måte. Publikum kan kjenne seg heilt trygge på at eg ikkje kjem til å «hacke» noko eller nokon som helst.

Vi har vist svaret ovanfor til Albertsen, som seier at dette er første gong han får vite korleis den private aktøren fekk tilgang på filene i FylkesFOTOarkivet for seks år sidan.

– Han kan godt kalle oss inkompetente i høve til det datatekniske. Men når det gjeld kommentaren hans i høve til «ingen klausul», så handla denne om forholdet mellom dei som eig/har lånt ut bilda, Sande sogelag og FylkesFOTOarkivet. Mykje av materialet er bygd opp i ei tid då internett ikkje eksisterte og ein ikkje såg føre seg denne typen misbruk, forklarer Albertsen.

Då bilda vart lagt ut på den nye databasen i 2015, følgde nemninga «ingen klausul» automatisk med.

– Vi kan godt vere etterpåkloke, og seie at vi var litt naive som trudde at «folk gjer ikkje sånn». Men Arkivfoto.net har ikkje berre teke bilda, men også alle opplysningane om bilda, inkludert bildetekstene, altså alle samanstillingane av opplysingane i databasen. Han tek «rått og rote» og tener pengar på det, held Albertsen fram.

Som vi kan lese i sitatet frå kulturdepartementet, gjeld vernet av ein slik samanstilling/database «uavhengig av om den opphavsrettslige vernetiden har løpt ut for enkelte av delene av databasen, eller om enkelte deler har vært uten opphavsrettslig vern i utgangspunktet».

Mannen bak Arkivfoto.net seier på si side at det ikkje fylgde med namn/bildetekster på Storegjerde-bilda då han lasta dei ned, men at han seinare har brukt filnamna som referanse på kvart bilde.

– Og eg gir att bilda sine skildringar på Facebook, vedgår han.

Når det gjeld den nye databasen til sogelaget, seier han:

– Storegjerdesamlinga.no har eg ikkje henta ut nokon som helst tekst ifrå til min database. Kanskje er det også eit poeng at tekstane til Storegjerde-samlinga er skrivne av folket?

– Vi har dårleg samvit

Dette er ikkje berre eit spørsmål om lovbrot, men rett og slett om etikk og moral, meiner fylkesfotoarkivar Albertsen. Dessutan har han dårleg samvit for at bilda ikkje var godt nok sikra.

– Det starta med Sande sogelag, og sidan vedkomande aktør opererer i nærområdet, er det klart at Sande sogelag har følt seg særleg forulempa. Det har vore det såre, også for oss, på grunn av den gjensidige tilliten mellom oss og sogelaget. Vi føler at vi har øydelagt for dei, avsluttar Albertsen.

