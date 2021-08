Nyhende

Rem Offshore har kontrahert to spesialfartøy for vedlikehaldsarbeid på havvindinstallasjonar. Fartøya skal leverast av Vard og blir Fosnavåg-reiarlaget sine fyrste nykontraheringar sidan 2015. Med opsjonar på ytterlegare to fartøy kan kon- trakten kome til å omfatte i alt fire nybygg frå Vard til Fosnavåg-selskapet.