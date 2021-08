Vil ha fisketuristar på Fosnavåg hamn

Nyhende

Havstein Remøy har presentert nye planar for sjøbuda som reiarlaget har under bygging på Fosnavåg hamn. Reiarlaget søkte for nokre år sidan om dispensasjon for oppattbygging av den gamle sjøbuda som lenge hadde stått til forfall. Løyve til riving blei til slutt tilrådd av fylkeskonservatoren og bygginga blei sett i gang.