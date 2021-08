Ny person smitta i Herøy

Nyhende

Ein person busett i Herøy har testa positivt på Covid-19 og er sett i isolasjon, og ein person til er sett i karantene. Dette er i samband med utbrotet før helga i Sande, melder kommuneoverlegen i ettermiddag.

- Alle personar som er sett i isolasjon og i karantene har synt stort ansvar, og har heldt seg til dei reglar som gjeld, skriv kommunen.

Kommunen melder vidare at alle personar i karantene vert følgde opp med testing etter fastsett skjema eller ved symptom.

- Dei to første dagane i august er det teke 105 testar i Herøy, noko som er viktig for å få oversikt over smittesituasjonen. Er du usikker på om du har vore utsett for smitte, eller har vore ein stad der det pågår utbrot, så ha låg terskel for teste deg. Det på den måten vi får best oversikt, avsluttar kommuneoverlegen.